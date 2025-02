Deze mug rukt op door warme winter en brengt gevaar voor ziektes mee

Steekmuggen zorgen steeds vaker voor overlast in de winter, een trend die volgens bioloog Arno van Vliet van de Wageningen Universiteit verband houdt met de stijgende temperaturen. Hoewel de afgelopen dagen kouder waren, zien wetenschappers een duidelijke toename van de Culex molestus, een variant van de huissteekmug die geen winterrust houdt en graag broedt in ondergrondse ruimtes zoals kruipruimtes.

"We hebben weinig zicht op hoeveel kruipruimtes onder water staan en in hoeveel daarvan muggen zitten," zegt Van Vliet. "Maar we zien wel dat deze mug vooral voorkomt in stedelijke gebieden, waar het warmer is en er meer ondergrondse broedplaatsen zijn."

Gezondheidsrisico

Naast de overlast vormen steekmuggen ook een gezondheidsrisico. De dreiging van het West-Nijlvirus, een ziekte die hersenontsteking kan veroorzaken, is een belangrijke reden voor het bestaan van de website muggenradar.nl, waar meldingen van muggenoverlast worden verzameld.

"In 2020, tijdens de coronapandemie, werd het West-Nijlvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld," aldus Van Vliet. "Door klimaatverandering zien we dat het virus zich steeds verder uitbreidt in Europa. Vorig jaar was het op één na grootste uitbraakjaar in Europa, met veel gevallen in Duitsland, ook dicht bij de Nederlandse grens."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het virus wordt overgebracht door muggen die het van vogels op mensen kunnen overdragen. "Het gaat hier gewoon om onze gewone huissteekmug, die overal voorkomt," waarschuwt Van Vliet. Met stijgende temperaturen is de kans groot dat Nederland vaker te maken krijgt met uitbraken van het West-Nijlvirus.