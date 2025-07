Hond Flos schrikt van vrachtwagen en sprint levensgevaarlijk over Erasmusbrug

Hond Flos beleefde woensdagochtend een spannend avontuur tijdens een wandeling in Rotterdam. Plotseling schrok hij van een langsrijdende vrachtwagen op het Hofplein. De viervoeter raakte in paniek en rende de Erasmusbrug op, midden over de rijbaan richting Rotterdam-Zuid. "Een gevaarlijke situatie voor zowel Flos als het verkeer", meldt de Dierenpolitie Rotterdam op Instagram.

De hond had geluk dat twee alerte agenten hem in veiligheid konden brengen. "Dankzij zijn chip en correcte registratie konden we snel contact opnemen met zijn bezorgde baasje. Niet veel later volgde een emotionele hereniging – Flos en zijn baasje waren dolblij om elkaar weer te zien."

Inmiddels gaat het goed met Flos. Hij heeft alleen een klein wondje aan zijn poot. "Tip van de Dierenpolitie: zorg dat je huisdier gechipt én goed geregistreerd is. Het maakt écht het verschil!"