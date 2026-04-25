Chelsea oog in oog met slang bij kassa Primark in Rotterdam: 'Ik dacht: wat gebeurt hier?!'

Dieren

Vandaag, 17:15

Chelsea was nietsvermoedend met haar zusje aan het winkelen, toen ze vrijdag ineens oog in oog stond met een levensechte slang. Een paar plekken voor haar in de rij bij de kassa had een man geen sjaal, maar zijn huisdier om zijn nek hangen.

Het gebeurde bij een vestiging van Primark in het centrum van Rotterdam. "Ik had het eerst niet door, totdat ik twee meiden voor ons zag smoezelen. Toen ik zag waarom, was ik in shock. Ik dacht: wat gebeurt hier?!", vertelt Chelsea Savannah zaterdag aan Hart van Nederland.

Ze besloot om het voorval te filmen en plaatste de video op TikTok, waar die inmiddels duizenden keren is bekeken. "Hij heeft gewoon afgerekend en liep weg. Alsof hij dit iedere dag doet", zegt Chelsea. Volgens haar werd de beveiliging pas bij de kassa erbij gehaald, maar ook die durfde niets te doen.

Geen paniek

Een woordvoerder van Primark laat zaterdag aan Hart van Nederland weten dat de man met zijn huisdier de medewerkers niet eerder was opgevallen. Er waren ook geen meldingen binnengekomen van klanten. Een beveiliger heeft de man na het afrekenen vriendelijk verzocht de winkel te verlaten, wat hij deed. "Je wil niet dat mensen bang worden en dat er paniek ontstaat", aldus de woordvoerder.

Primark benadrukt dat in principe alleen hulpdieren zijn toegestaan in de winkels van de keten.

Mag dit?

In de reacties onder de video van Chelsea schrijven meerdere mensen de man met zijn slang die dag in de stad te hebben gezien. Maar mag dat eigenlijk wel? Zomaar met je slang over straat? Veel slangensoorten vallen onder de regelgeving voor beschermde diersoorten. Je moet de juiste vergunningspapieren kunnen tonen als je met zulke dieren in het openbaar verschijnt, volgens het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

Wat voor slang de man in kwestie bij zich had en of hij over deze papieren beschikte, is onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

