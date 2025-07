Jonge ooievaar in Rotterdam zit vol met elastiekjes: 'Halve kilo aan kluwen'

Bij Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam zijn ze wel wat gewend, maar dit was zelfs voor hen bijzonder. Een jonge ooievaar die enkele weken geleden werd binnengebracht, bleek vol te zitten met elastiekjes. De vogel at niet meer, had een harde buik en raakte verstopt. Een spoedoperatie was de enige oplossing.

In eerste instantie leek er niets aan de hand met de ooievaar. Toch viel op dat zijn buik gespannen en opgezet was. "Bij schaarste of honger eten ze soms 'vreemde' dingen", schrijft de stichting op Facebook. Zo kunnen ooievaars elastiekjes bijvoorbeeld aanzien voor wormen.

Omdat laxeermiddel en vloeibaar voedsel geen effect hadden, werd de hulp ingeschakeld van De Bijzondere Dierenkliniek in Driebergen. Daar onderging de vogel een operatie. Uit zijn maag werd uiteindelijk een kluwen van een halve kilo verwijderd, waarvan zo’n 350 gram uit elastieken bestond.

De ooievaar herstelt nu langzaam in de opvang. Hij mag alleen kleine porties licht voedsel eten en moet wennen aan een speciaal dieet. Volgens de opvang is hij er nog lang niet, maar zijn vooruitzichten zijn goed. "We bouwen het langzaam op naar een gezond ooievaarsmenu," aldus de stichting.