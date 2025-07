Kauwen zitten vast met kop bovenop kerk in Utrecht, één overleeft het niet

Op het dak van de Jacobikerk in het centrum van Utrecht zijn vrijdag twee kauwen in de problemen gekomen. De vogels zaten met hun kop vast in een soort vork bovenin de kruizen op het kerkgebouw, zo meldt Dierenambulance Utrecht op Facebook.

De dierenambulance rukte uit na een telefoontje van een bezorgde melder. Samen met de brandweer lukte het om een van de kauwen snel te bevrijden. "Wonder boven wonder deed deze kauw het nog heel goed,” schrijft de dierenambulance. De vogel is overgebracht naar de vogelopvang om verder te herstellen.

Vogel overleden

Het tweede kauwtje zat aan de andere kant van de kerk, waar de brandweerwagen niet bij kon komen. Toevallig was er net een schilder met een hoogwerker aan het werk, die graag wilde helpen. Helaas bleek zijn hoogwerker niet hoog genoeg. Zelfs pogingen met twee aan elkaar getapete stokken en een groot net mochten niet baten.

"Heel erg frustrerend dat we deze niet allebei konden helpen… helaas loopt niet alles goed af," laat Dierenambulance Utrecht weten.