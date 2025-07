Gierzwaluwen massaal oververhit door verkeerd opgehangen nestkastjes

Het wordt gierzwaluwen letterlijk en figuurlijk te heet onder de pootjes. In Utrecht zijn er de laatste weken opvallend veel naar de ziekenboeg, oftewel de vogelopvang, gebracht. Daar lappen ze de arme diertjes op en sturen ze ze de wijde wereld weer in. Maar hoe kan het dat de gierzwaluwen massaal oververhit raken? Het heeft allemaal te maken met het verkeerd ophangen van een nestkastje.

Kerstin Steinhart, de beheerder van de vogelopvang, vertelt dat ze 42 gierzwaluwen hebben moeten opvangen de laatste tijd. "Het komt inderdaad door die hitte in de kastjes. Het is de afgelopen dagen wel iets minder warm gelukkig, dat scheelt weer. Daar zijn we erg blij mee." Hart van Nederland ging langs bij de opvang, is te zien in bovenstaande video.

De nestkastjes moeten op het noorden of noordoosten hangen, anders schijnt de zon te lang op de kastjes en wordt het te warm voor de vogels.