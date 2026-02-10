Kippen over hek gegooid en pizza tussen dieren: kinderboerderij Maassluis woest

Het blijft maar misgaan bij stichting Dierenhoek 't Sparretje in Maassluis. Al weken worden er grote hoeveelheden eten over de hekken van dierenweides gegooid. Dinsdagochtend rond 07.00 uur ging het opnieuw mis. Dit keer werden er zelfs hanen en kippen over het hek gegooid. De maat is vol bij de vrijwilligers, die vrezen voor de gezondheid van hun dieren.

Volgens Ingrid van de stichting krijgen de dieren al het juiste voer. "Onze dieren krijgen genoeg eten, ze hebben geen honger. Mensen denken dat ze alles eten, maar dat is niet zo", zegt ze. Vooral het zoete eten is een probleem. Er wordt bijvoorbeeld gevuld speculaas en pepernoten over het hek gegooid. "Het is echt gevaarlijk, de dieren kunnen er echt ziek van worden."

'Berg aan eten'

De problemen spelen al sinds 2021, toen de stichting de locaties overnam van de gemeente. De laatste maanden is het weer raak. "De afgelopen twee maanden ligt er bijna elke woensdag een hele berg", vertelt Ingrid. In de weides worden onder meer rijst, pepernoten, pizza, Turks brood en zelfs kerstbomen gevonden. In het verleden moesten dierenartsen komen omdat dieren ziek werden. "Gelukkig afgelopen jaar en dit jaar is dat nog niet gebeurd, maar ik hou mijn hart vast."

Ook vandalisme speelt mee. Borden met tekst in verschillende talen met de vraag om te stoppen worden gesloopt of beklad. "Zulke waterdichte borden kosten 20 euro per stuk, dus 60 euro voor drie locaties. Dat is toch vier zakken voer."

Smeekbende

De wanhoop spat ook van sociale media af. Op Facebook plaatste de stichting eerder een dringende oproep. "Dit is geen vraag, maar een smeekbede. Op de Gablaan treffen we al vier weken lang elke woensdagochtend een chaos aan voedsel aan ", schrijft Dierenhoek 't Sparretje daar. "Oproepen op sociale media, borden en camera's helpen niet", meldt de stichting. Ook mensen die bewust buiten beeld van camera's blijven, blijven eten en dieren over de hekken gooien.