Konijn Snowy terug bij kinderboerderij: 'Nooit durven hopen'

Dat na dik twee maanden een verloren gewaand konijn opeens weer opduikt, dát had niemand bij de Amsterdamse kinderboerderij ’t Brinkie durven hopen. En toch is het zo: Snowy is weer terug. De medewerkers zijn dolblij en vooral ook opgelucht. Stilletjes hopen ze nu ook dat het laatste konijntje, Stippel, ook nog terugkeert.

De laatste dagen van november 2025 waren een ware nachtmerrie: een dierenbeul had drie konijntjes van de opvang zwaar mishandeld en twee langoren waren verdwenen: Snowy en Stippel. Dierverzorger Sheila Blokziel vertelde toen aan Hart van Nederland dat ze er met haar pet niet bij kon: "Je moet gestoord zijn in je hoofd als je zoiets doet. De mishandeling is te wreed voor woorden. Het is een drama." Bij een van de overgebleven dieren moest zelfs een pootje geamputeerd worden.

Wat gaat er om in het hoofd van een dierenbeul? En waar kan dierenmishandeling mogelijk toe leiden? Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt het uit:

0:52 Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Na het voorval kwam er veel steun voor 't Brinkie. Bij een inzamelingsactie werd er bijna 18.500 euro opgehaald, waarmee de kinderboerderij de dierenartskosten heeft kunnen betalen. De rest is naar de beveiliging van het pand gegaan. "Daarmee zijn we nu volop mee bezig", zegt Blokziel vrijdag tegen Hart van Nederland.

'Het zal toch niet?'

Maar het grootste geluk zit er voor Blokziel en de andere dierenliefhebbers van de kinderboerderij momenteel toch in het gegeven dat Snowy weer terecht is. "Ik was op vakantie en toen kreeg ik bericht van twee dames dat ze een konijntje hadden gezien in de buurt van de opvang. Ze stuurden een foto mee en het dier leek toch wel heel erg op Snowy. Ik dacht: het zal toch niet?" Een dierenambulance haalt het dier op en daarna is het 100 procent zeker: ze is het.

Het diertje is na twee maanden afwezigheid afgevallen en schrikkerig. Ze was ongeveer 10 procent van haar lichaamsgewicht kwijtgeraakt. Maar inmiddels is ze alweer wat aangesterkt. "Dit hadden we nooit, nooit durven hopen", zegt Blokziel opgewekt. Ook de andere drie konijnen maken het naar omstandigheden gelukkig weer goed.

Waar is Stippel?

Dat de laatste langoor nog spoorloos is, blijft natuurlijk knagen bij de kinderboerderij. Nu Snowy weer terug is, heerst er de stille hoop dat Stippel binnenkort ook weer opduikt. Blokziel herhaalt daarom nog maar eens de oproep naar het dier uit te kijken, vooral in de directe omgeving van de kinderboerderij in de wijk Nellestein. Stippel valt te herkennen aan de zwart-witte vacht met een stippelpatroon op de rug.

Stippel (Beeld: kinderboerderij 't Brinkie)

Wie tips heeft kan bellen naar 020 - 696 53 46.