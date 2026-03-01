Jonge kinderen niet meer welkom in Leids kattencafé na incidenten

Een kattencafé in Leiden heeft een minimumleeftijd van 12 jaar ingevoerd. De eigenaresse zag zich genoodzaakt deze maatregel te nemen, omdat veel ouders met jonge kinderen zich niet aan de huisregels hielden. Dat vertelt zij aan Omroep West. De beslissing is vooral genomen met het oog op het welzijn van de dieren.

Bezoekers krijgen voortaan op de website via een pop-up de vraag of zij 12 jaar of ouder zijn voordat zij verder kunnen. "In de meer dan zes jaar dat wij open zijn, hebben wij gemerkt dat kinderen te stressvol zijn voor de katten. Daarom hebben wij, voor het welzijn van de dieren, besloten deze leeftijdsgrens in te voeren", staat op de website van het café.

Deze melding krijg je nu op de website van kattencafé Sophie te zien:

Volgens de eigenaresse werden katten regelmatig opgepakt terwijl ze sliepen of niet met rust gelaten als ze niet wilden spelen. Dat zorgde voor stress bij de dieren. Sommige katten gingen daardoor uithalen, terwijl andere juist probeerden te vluchten.

"Als werknemer kun je niet continu alles in de gaten houden", zegt de eigenaresse. "We hebben vaak meegemaakt dat ouders er lak aan hebben en ons uitlachen. We waarschuwen, maar er wordt geen gehoor aan gegeven." De nieuwe leeftijdsgrens is vrijdag ingegaan.