Katten en egels misbruikt, gefileerd en onthoofd door vrouw in Hilversum

Rechtszaak

Vandaag, 07:51 - Update: 1 uur geleden

In Hilversum zijn katten en egels maandenlang op gruwelijke wijze mishandeld en gedood. De verdachte, geboren in 2006, hield zich volgens de rechtbank in Lelystad tussen juli 2024 en januari 2025 bezig met ernstig geweld tegen dieren. De rechtbank heeft de vrouw een gevangenisstraf en tbs met voorwaarden opgelegd.

In het vonnis staat dat meerdere katten werden geslagen, gestoken en achtervolgd. Van één kat werd vastgelegd hoe zij met een stok werd geslagen en opgejaagd, totdat het dier uitgeput raakte. De verdachte filmde dit zelf. Over die beelden zei zij tijdens een eerdere zitting: "Ik heb de bruine kat geslagen met een dweilstok, achtervolgd en bang gemaakt. Ik heb hier een filmpje van gemaakt."

De mishandelingen gingen verder dan dat. Volgens de bewezenverklaring werden dieren ook getaserd, opengesneden en gedood. De rechtbank schrijft dat dieren zijn onthoofd, gespietst en gevild.

Schriftje en wapens

Bij een doorzoeking in januari 2025 stuitte de politie op schriftjes met zorgwekkende teksten en tekeningen. Daarin beschreef de verdachte, soms met bloed, wat zij met dieren deed. In de woning werden ook dierlijke resten gevonden, waaronder organen en andere lichaamsdelen. Van één kat werd het hoofd bewaard in de kamer van de verdachte, samen met bebloede voorwerpen, zo staat in het vonnis.

Naast de dierenresten lagen er ook verboden wapens in huis. Het ging onder meer om een ploertendoder, meerdere boksbeugels, een armband met een verborgen mes en een elektrisch stroomstootwapen.

Straf

De verdachte krijgt een gevangenisstraf van 391 dagen, gelijk aan de tijd die zij al in voorarrest zat. Daarnaast legt de rechtbank tbs met voorwaarden op, die direct ingaat. De rechtbank stelt dat het "onverantwoord" is om de verdachte zonder behandeling terug te laten keren in de samenleving.

Door Redactie Hart van Nederland

