Zeehonden op strand Katwijk, maar pas op: ze kunnen hard bijten

Wie dinsdag over het strand van Katwijk loopt, maakt kans om een bijzondere bezoeker te zien. Er zijn namelijk meerdere zeehonden gesignaleerd. De Reddingsbrigade Katwijk roept strandbezoekers wel op om de dieren met rust te laten en minimaal dertig meter afstand te houden. Zeehonden kunnen hard bijten als ze zich bedreigd voelen.

De dieren rusten en zwemmen bij De Uitwatering, waar de Oude Rijn uitmondt in zee. Met het mooie weer en de vakantieperiode trekken de zeehonden veel bekijks.

Volgens Marit Kraijenoord van de Reddingsbrigade Katwijk kwamen maandag veel mensen dicht bij de dieren. Daarom roept de reddingsbrigade strandbezoekers op voldoende afstand te bewaren en de zeehonden niet te benaderen, zo is te zien in bovenstaande video.