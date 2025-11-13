Terug

ZIEN: Emoe op zoek naar partner zet Katwijk op stelten

Dieren

Vandaag, 10:50

Agenten in Katwijk hadden woensdagavond hun handen vol aan een ontsnapte emoe. Het dier liet zich niet zomaar vangen en zette hierdoor de Zuid-Hollandse vissersplaats op stelten.

Het gebeurde woensdag bij de Melkweg. "Als je denkt dat de dag niet gekker kan...", plaatst politie Katwijk-Noordwijk op Facebook. "Vanavond kregen we een melding van een loslopende emoe in Katwijk. En ja hoor, daar ging ‘ie: lange benen, flinke pas en nul zin om mee te werken. We hebben bewust het dier op een afgesloten stuk laten lopen tot er genoeg versterking was om het dier veilig af te kunnen voeren."

Op zoek naar partner

De emoe gaf zich uiteindelijk gewonnen. Vervolgens werd die naar een kinderboerderij gebracht in Rijnsburg waar ze tijdelijk kan verblijven. Daar maakt de vogel het goed. "Ze was gisteravond wel een beetje in shock. Ze liep een beetje moeilijk. Ze was een beetje stijf. Waarschijnlijk was ze aangetikt door een auto. Ze is wel heel lief en rustig", laat Jason Vergunst van de stichting Kinderboerderij Westerweide weten aan Hart van Nederland.

De kinderboerderij vangt het dier dus tijdelijk op: "Ze is van een woonzorgcentrum uit Noordwijk. Die vertelde aan mij dat ze één keer in de drie jaar gaat zoeken naar een partner en dan ontsnapt ze. Dat is wat ik begreep. Het gaat waarschijnlijk om een vrouwtje die Toto heet. Ik hoop dat we vandaag horen of ze weer terug kan naar Noordwijk of dat ze naar een andere plek moet waar ze niet kan ontsnappen."

Door Redactie Hart van Nederland

