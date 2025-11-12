Duif opgesloten in Utrechtse afvalcontainer: 'Schokkend dat dit bewust is gedaan'

Een voorbijganger in Utrecht keek dinsdag raar op toen hij gefladder hoorde uit een afvalcontainer. In de ondergrondse bak bleek een duif vast te zitten. De dierenambulance werd direct ingeschakeld en kon het dier na enige moeite bevrijden.

"Dit is iets dat we niet willen zien, het is ook wel schokkend dat de duif bewust in de container is gezet", vertelt de Utrechtse Dierenambulance aan Hart van Nederland. "Ik hoop dat de duif er niet te lang in gezeten heeft. Het is sowieso fijn als mensen opletten en een oogje in het zeil houden."

Ongedeerd uit container gehaald

De container kon alleen met een sleutel worden geopend. Met hulp van een wijkopzichter werd de witte bruiloftsduif uiteindelijk naar boven gehaald. Het dier bleek niet gewond, maar wel wat mager. De duif verblijft nu bij de vogelopvang om bij te komen van het avontuur.

Opvallend detail: op de container stond in graffiti de tekst 'Wees lief!'.