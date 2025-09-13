Tientallen jonge duiven gedumpt in Maastricht: 'Derde keer dit jaar'

In Maastricht is voor de derde keer dit jaar door wandelaars een doos met gedumpte duiven aangetroffen. Dit keer gaat het om 22 jonge vogeltjes, meldt Dierenbeschermingscentrum Limburg op Facebook. De opvang gaat er vanuit dat er één persoon achter alle dumpingen zit. "Dit is geen manier om van je dieren af te komen", schrijft de opvang.

"Voor de derde keer op rij dit jaar zijn er in Maastricht jonge duiven in een doos gedumpt. Elke keer laat in de avond worden ze door wandelaars per toeval gevonden", meldt Dierenbeschermingscentrum Limburg in het Facebookbericht. "We gaan ervan uit dit het steeds dezelfde dader is."

Het dumpen of verwaarlozen van dieren lijkt aan de orde van de dag in Nederland, zoals te zien is in onderstaande video:

0:36 Tientallen katten op enorm vieze zolder gevonden

Nieuw huisje voor de duifjes

Het is vooralsnog niet duidelijk wie er achter de dumpingen zit of waar de duiven vandaan komen, maar volgens het dierenbeschermingscentrum is dit in ieder geval nooit de oplossing. "Dit is geen manier om van je dieren af te komen of om nesten te roven van stadsduiven. De allerkleinste eten nog niet zelf en worden nu door ons gevoerd."

De opvang richt zich nu vooral op het huisvesten van de jonge duifjes, die het naar omstandigheden goed maken. "We zoeken wederom ook voor deze duifjes liefhebbers die ze willen adopteren", schrijft de opvang. "We vragen er geen adoptiekosten voor, maar een goed thuis. Het is belangrijk dat ze wel vrij kunnen vliegen. Dus een duiventil of een voliere is een must."

Onder het bericht zijn al meerdere reacties geplaatst door mensen die bereid zijn de vogeltjes op te vangen. Andere geïnteresseerden kunnen vooralsnog contact opnemen met Dierenbeschermingscentrum Limburg.