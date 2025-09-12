Terug

Politie tast in het duister over tientallen onthoofde dieren in Schollebos

Dierenmishandeling

Vandaag, 19:07

De politie heeft geen verklaring gevonden voor de verschillende onthoofde dieren die in het voorjaar en aan het begin van de zomer werden gevonden in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Er is niet vast komen te staan hoe de dieren zijn omgekomen, stelt de politie vrijdag.

In het bos werden een onthoofde halsbandparkiet en drie onthoofde ganzen gevonden. Eerder werden een kat, een haas en duiven aangetroffen. Die waren op "een lugubere manier" om het leven gebracht, meldde de politie toen. Daar komt ze nu op terug, omdat er geen sporen van menselijk DNA of DNA van roofdieren is gevonden.

De afgelopen periode zijn er geen nieuwe overleden dieren meer onder verdachte omstandigheden aangetroffen, meldt de politie.

Hart van Nederland/ANP

