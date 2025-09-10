Kippen gedumpt op bankje, 4 overleden

Politieagenten uit het Noord-Brabantse Borkel en Schaft stuitten dinsdagavond op iets opmerkelijks, tijdens hun surveillanceronde in het buitengebied van Dommelstroom. Eerst dachten ze een aandoenlijk tafereel aan te treffen: een groep van zo'n twintig kippen op stok, op een bankje. Maar toen de agenten beter keken, kreeg het verhaal een andere wending.

Toen de collega’s verder reden met hun surveillanceronde en de parkeerplaats opgingen, vonden ze ook nog vier overleden kippen. Na een kort onderzoek en het betrekken van verschillende partijen, waaronder DOC-Zuid (Dieren Opvang Centrum), lijkt het erop dat de kippen gedumpt zijn. Ze zouden afkomstig zijn uit België.

Voor de kippen die nog in leven waren, is opvang geregeld.

Dierenmishandeling en -verwaarlozing zijn strafbaar in Nederland: