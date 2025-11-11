Vos zwerft door flatgebouw in Den Haag, bewoners durven deur niet uit

Bewoners van een appartementencomplex aan de Kalhuisplaats in Den Haag waren dinsdagmiddag nogal verrast toen een vos plotseling door hun gebouw liep. Het dier zwierf over meerdere etages, en sommige bewoners vonden dat zo eng dat ze hun woning niet meer uit durfden.

De dierenambulance rukte uit en wist de vos met een vangstok te vangen. Na een korte controle werd het dier op een veilige plek weer vrijgelaten.

Vos verbleef er langer

Vermoedelijk verbleef de vos al langer in het gebouw, aangezien er uitwerpselen werden gevonden. Hoe het dier binnen wist te komen, is nog onduidelijk. Maar vossen zijn natuurlijk sluw... of is dat alleen in sprookjes?