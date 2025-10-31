Zwaan doet dutje op A27 bij Gorinchem en legt verkeer stil

Dieren
Vandaag, 12:35
Op de A27 bij Gorinchem heeft een zwaan voor flinke vertraging gezorgd. Het dier besloot een dutje te doen op de snelweg, waardoor het verkeer tijdelijk tot stilstand kwam.
Vanuit Utrecht liep de vertraging op tot 45 minuten. Na een korte wandeling over het asfalt vloog de zwaan uiteindelijk weer weg. Weggebruikers moesten daarna nog rekening houden met enige vertraging.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.