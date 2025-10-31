Terug

Zwaan doet dutje op A27 bij Gorinchem en legt verkeer stil

Dieren

Vandaag, 12:35

Op de A27 bij Gorinchem heeft een zwaan voor flinke vertraging gezorgd. Het dier besloot een dutje te doen op de snelweg, waardoor het verkeer tijdelijk tot stilstand kwam.

Vanuit Utrecht liep de vertraging op tot 45 minuten. Na een korte wandeling over het asfalt vloog de zwaan uiteindelijk weer weg. Weggebruikers moesten daarna nog rekening houden met enige vertraging.

Door Redactie Hart van Nederland

