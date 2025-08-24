Zwaan mishandeld door groep jongeren in Den Bosch: 'Geschopt en aangereden'

Een groep jongeren heeft zondagochtend een zwaan zwaar mishandeld op een parkeerterrein in Den Bosch. Dat meldt Dierenambulance Den Bosch zondag op Facebook. Getuigen zagen het incident gebeuren en belden direct de dierenambulance, die vervolgens de zorg over de zwaan op zich nam.

De dierenambulance laat in het bericht op Facebook weten dat de zwaan is "aangereden, geschopt en geslagen". "Woede, afgrijzen en verdriet strijden deze zondagochtend om voorrang. Met dit soort jongeren om je heen heb je geen vijanden meer nodig."

Het is volgens de dierenambulance niet de eerste keer dat er op de desbetreffende locatie een zwaan is mishandeld. Eerder zou er al eens een zwaan met ijzerdraad aan een hek vast zijn gebonden.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De zwaan is naar Dierentehuis 's-Hertogenbosch gebracht en maakt het volgens medewerkers van de dierenambulance naar omstandigheden goed. "Zoals op de foto te zien is heeft hij een kussensloop om zijn lijf om zichzelf niet verder te verwonden en zich veilig te voelen."