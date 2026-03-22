Uil ternauwernood gered van dood op lijmplank in Den Haag: 'Leg ze nooit buiten'

Een bosuil in Den Haag wist zaterdag op het nippertje aan de dood te ontsnappen. De vogel zat vast aan een lijmplank, naast zijn beoogde maaltijd. Gelukkig werd hij binnengebracht bij de vogelopvang, die hem wist te bevrijden. Maar plakstrips zijn zo onschuldig dus niet, waarschuwt de opvang: "Leg ze nooit buiten."

De bosuil werd zaterdag uitgehongerd en onder de lijm binnengebracht bij Vogelopvang de Wulp in Den Haag. Omdat het nu broedseizoen is voor de bosuilen, handelde de organisatie snel. "Uiteraard heeft de uil eerst de belangrijkste aansterksupplementen gekregen en hebben we hem daarna helemaal in de amandelolie gezet om de lijm op te laten lossen", schrijft de organisatie op Facebook.

Inmiddels is bosuil gewassen en droog geföhnd. Tot nu toe gaat het goed met hem.

Fatale maaltijd

Een lijmplank wordt wel eens gebruikt om muizen en ratten te vangen. De dieren worden aangetrokken door de geur. Als ze erop lopen, blijven ze vervolgens met hun poten en vacht vastzitten. De uil zag waarschijnlijk een lekkere maaltijd en is vervolgens zelf slachtoffer geworden.

"Dit is iets wat we vaker zien", vertelt een medewerker van de vogelopvang aan Hart van Nederland. "Heel veel mensen beseffen niet wat het gebruik van een lijmplank voor gevolgen kan hebben. Leg ze sowieso nooit buiten, dan vang je eigenlijk altijd iets wat er niet in hoort."

Barbaarse vangmethode

De organisatie is helemaal geen fan van het middel. "We hoeven natuurlijk niet veel woorden meer vuil te maken aan het feit dat een lijmplank een barbaarse manier is om dieren te vangen...wat voor dieren dan ook", sluit de vogelopvang het bericht op Facebook af.

Ook vliegenstrips zijn minder onschuldig dan het lijkt, waarschuwt de organisatie. "We krijgen regelmatig vogels zoals duiven en zwaluwen binnen die hierdoor onder de plak komen te zitten."