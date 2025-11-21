Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bizarre muurschildering met dode ratten aangetroffen in Amsterdam, politie zoekt informatie

Bizarre muurschildering met dode ratten aangetroffen in Amsterdam, politie zoekt informatie

Dierenmishandeling

Vandaag, 22:16

Link gekopieerd

In Amsterdam is donderdag een muurschildering aangetroffen met een "gruwelijk detail", meldt de Dierenpolitie Amsterdam vrijdag op Instagram. Om de afbeelding heen zijn vijf dode ratten aan hun staartjes opgehangen. De dierenpolitie is op zoek naar informatie over de lugubere vondst.

Een omstander stuitte donderdag op de Hoogte Kadijk in het centrum van Amsterdam op de macabere beschildering. Op de afbeelding van de dierenpolitie is een omgekeerd pentagram te zien, omcirkeld en aangebracht met rode verf. Aan alle vijf de punten van het stervormige symbool is een dode rat opgehangen.

"Wij hebben geen idee wat dit voor betekenis of ritueel zou kunnen zijn", schrijft de dierenpolitie bij het bericht. Zo'n vijfpuntige ster is een zeer oud symbool en kan meerdere betekenissen hebben, hoewel een omgekeerde versie alom bekend staat als een symbool voor satanisme.

Dierenmishandeling is in sommige gevallen een vroeg teken van psychopathie bij de dader:

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden
0:52

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

De dierenpolitie geeft aan geen camerabeelden te hebben die de bekladding hebben vastgelegd. "Dus heeft u informatie of heeft u gezien wie dit heeft gemaakt en de dieren heeft opgehangen, horen wij het heel graag", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.