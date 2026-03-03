Topdrukte voor dierenambulance om dode zwanen in Friesland

Continu berichten over vogels zoals kippen die moeten worden geruimd vanwege weer een grote uitbraak van de vogelgriep: het is weer aan de orde van de dag. In Friesland is het inmiddels naar alle waarschijnlijkheid over geslagen naar ganzen en zwanen, merkt Dierenambulance Dier In Nood. Alleen al dit weekend vonden ze in een dag tijd 28(!) dode zwanen.

Rinaldo Korst is chauffeur op de ambulance, inmiddels gaan ze niet eens meer op meldingen af: ze maken zelfstandig al rondes door de provincie heen om de dieren snel te vinden. "Je kan ze soms nog zien vliegen en even later vallen ze neer. Zoveel gaat er ineens dood", zegt hij tegen Hart van Nederland. Een dierenambulance wil meestal dieren die gewond zijn nog redden, maar ze zijn nu meer bezig met dode dieren snel ruimen. De piek ligt zeker nu in Friesland.

Geen beschermingsmiddelen

Dierenlot maakt zich veel zorgen. In eerste instantie om de grote aantallen dode zwanen, maar ook om de medewerkers van de dierenambulance. "Het zijn geen medewerkers van een speciale opruimdienst, zoals bij de kippen bijvoorbeeld. Zij hebben hele andere beschermingsmiddelen, dat heeft zo'n dierenambulance niet of nauwelijks", vertelt een woordvoerder van Dierenlot.

Ook moeten ze zelf voor de kosten opdraaien en dat gaat hard. "We hebben ook contact gezocht met het ministerie om daar naar te kijken, het worden er ieder jaar meer."