Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Topdrukte voor dierenambulance om dode zwanen in Friesland

Dieren

Vandaag, 19:40

Link gekopieerd

Continu berichten over vogels zoals kippen die moeten worden geruimd vanwege weer een grote uitbraak van de vogelgriep: het is weer aan de orde van de dag. In Friesland is het inmiddels naar alle waarschijnlijkheid over geslagen naar ganzen en zwanen, merkt Dierenambulance Dier In Nood. Alleen al dit weekend vonden ze in een dag tijd 28(!) dode zwanen.

Rinaldo Korst is chauffeur op de ambulance, inmiddels gaan ze niet eens meer op meldingen af: ze maken zelfstandig al rondes door de provincie heen om de dieren snel te vinden. "Je kan ze soms nog zien vliegen en even later vallen ze neer. Zoveel gaat er ineens dood", zegt hij tegen Hart van Nederland. Een dierenambulance wil meestal dieren die gewond zijn nog redden, maar ze zijn nu meer bezig met dode dieren snel ruimen. De piek ligt zeker nu in Friesland.

Geen beschermingsmiddelen

Dierenlot maakt zich veel zorgen. In eerste instantie om de grote aantallen dode zwanen, maar ook om de medewerkers van de dierenambulance. "Het zijn geen medewerkers van een speciale opruimdienst, zoals bij de kippen bijvoorbeeld. Zij hebben hele andere beschermingsmiddelen, dat heeft zo'n dierenambulance niet of nauwelijks", vertelt een woordvoerder van Dierenlot.

Ook moeten ze zelf voor de kosten opdraaien en dat gaat hard. "We hebben ook contact gezocht met het ministerie om daar naar te kijken, het worden er ieder jaar meer."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Jamie van Velzen

Lees ook

Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Dit is waarom mensen zich zorgen moeten maken om de vogelgriep
Vogels kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep: 'Verdrietig maar nodig'
Vogels kinderboerderij Hapert gedood om vogelgriep: 'Verdrietig maar nodig'
Vogelgriep ontdekt op bedrijf in Witmarsum: 90.000 vleeskuikens geruimd
Vogelgriep ontdekt op bedrijf in Witmarsum: 90.000 vleeskuikens geruimd
Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep
Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.