Pas op voor de pad: renners pletten dieren tijdens paddentrek

Het is een drukte van belang in de Haagse straten. Renners trainen zich suf voor bijvoorbeeld de CPC Loop, die halverwege maart de aftrap geeft van het hardloopseizoen. Maar er is nog een groep die iets voor elkaar probeert te krijgen: padden. Samen met kikkers en salamanders steken ze tijdens de jaarlijkse paddentrek de straat over om zich voort te planten. En dat is niet zonder risico.

Voor de Dierenbescherming is het in deze tijd van het jaar topdrukte, zegt Rob Koning. Hij is coördinator van een groep dierenvrienden die rond de Kwekerijweg en de Pompstationsweg in Den Haag zo veel mogelijk amfibieën veilig wil laten oversteken. Het gaat om grote aantallen, benadrukt Koning: "Per jaar zetten we 4000 tot 6000 padden over, op piekdagen wel honderden."

Gaat net goed

Het doet hem pijn dat er óók ieder jaar padden sneuvelen, onder meer door trainende hardlopers. "Er is rond deze tijd een enorme toename van hardlopers. Het levert gevaarlijke situaties op voor de padden." Toen Koning zelf meeliep tijdens een paddenronde, zag hij hoe het bijna misging. "Een van de vrijwilligers zag het al misgaan en schreeuwde naar de hardlopers om uit te kijken. Dat ging net goed, anders was er weer een pad dood." Ook de slechte verlichting in het gebied maakt het volgens hem extra lastig.

De grootste hardlopersvereniging van Nederland, The Hague Road Runners, kent de zorgen van de Dierenbescherming. "Wij proberen een goede harmonie met onze omgeving te behouden en daarom waarschuwen wij de leden dat er weer veel padden op de paden zijn", zegt voorzitter Michel Brakenhoff. Dat doen ze via hun nieuwsbrief, zodat "The Road Runners niet The Toad Runners worden". En het blijft niet bij een berichtje. "Ook proberen we andere hardlopers tijdens het lopen te waarschuwen als we weten dat er padden zijn."