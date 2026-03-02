Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Pas op voor de pad: renners pletten dieren tijdens paddentrek

Dieren

Gisteren, 23:09

Link gekopieerd

Het is een drukte van belang in de Haagse straten. Renners trainen zich suf voor bijvoorbeeld de CPC Loop, die halverwege maart de aftrap geeft van het hardloopseizoen. Maar er is nog een groep die iets voor elkaar probeert te krijgen: padden. Samen met kikkers en salamanders steken ze tijdens de jaarlijkse paddentrek de straat over om zich voort te planten. En dat is niet zonder risico.

Voor de Dierenbescherming is het in deze tijd van het jaar topdrukte, zegt Rob Koning. Hij is coördinator van een groep dierenvrienden die rond de Kwekerijweg en de Pompstationsweg in Den Haag zo veel mogelijk amfibieën veilig wil laten oversteken. Het gaat om grote aantallen, benadrukt Koning: "Per jaar zetten we 4000 tot 6000 padden over, op piekdagen wel honderden."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Gaat net goed

Het doet hem pijn dat er óók ieder jaar padden sneuvelen, onder meer door trainende hardlopers. "Er is rond deze tijd een enorme toename van hardlopers. Het levert gevaarlijke situaties op voor de padden." Toen Koning zelf meeliep tijdens een paddenronde, zag hij hoe het bijna misging. "Een van de vrijwilligers zag het al misgaan en schreeuwde naar de hardlopers om uit te kijken. Dat ging net goed, anders was er weer een pad dood." Ook de slechte verlichting in het gebied maakt het volgens hem extra lastig.

De grootste hardlopersvereniging van Nederland, The Hague Road Runners, kent de zorgen van de Dierenbescherming. "Wij proberen een goede harmonie met onze omgeving te behouden en daarom waarschuwen wij de leden dat er weer veel padden op de paden zijn", zegt voorzitter Michel Brakenhoff. Dat doen ze via hun nieuwsbrief, zodat "The Road Runners niet The Toad Runners worden". En het blijft niet bij een berichtje. "Ook proberen we andere hardlopers tijdens het lopen te waarschuwen als we weten dat er padden zijn."

Door Daniël Bom

Lees ook

Paddentrek door warm lenteweer nu al begonnen, boswachter Harco is er maar druk mee
Paddentrek door warm lenteweer nu al begonnen, boswachter Harco is er maar druk mee
Padden 'gemarteld en verminkt' aan prikkeldraad opgehangen in Landgraaf
Padden 'gemarteld en verminkt' aan prikkeldraad opgehangen in Landgraaf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.