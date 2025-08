Hond reist op eigen houtje met tram naar strand van Scheveningen

Passagiers van tram 11 in Den Haag keken vorige maand vreemd op toen een hond zonder baasje ineens tussen hen in zat. Het dier bleek op eigen houtje te zijn ingestapt bij station Hollands Spoor en was onderweg naar Scheveningen voor een spontaan stranduitje.

Een paar alerte reizigers zagen dat er niemand bij de hond hoorde en brachten hem naar de cabine. Daar werd hij liefdevol opgevangen door de bestuurster, die hem onderweg zelfs wat lekkers gaf.

Halsband doorgeknaagd

De dierenambulance werd gewaarschuwd en reed naar het eindpunt van de tram. Daar werd de viervoeter opgepikt en meegenomen naar het Dierenhospitaal. "Toen we aankwamen, zagen we dat hij zijn halsband compleet had doorgeknaagd", vertelt chauffeur John van de dierenambulance. "Kennelijk was hij het er niet mee eens dat zijn uitstapje voortijdig werd afgebroken."

Gelukkig liep alles goed af: de eigenaar meldde zich en kwam zijn avontuurlijke huisdier meteen ophalen.