Paard zakt met been door brug in Bergschenhoek

In het Zuid-Hollandse plaatsje Bergschenhoek is maandag een paard met zijn been door een brug gezakt. Het dier raakte gewond en wilde niet meer opstaan. Zowel de brandweer als de dierenarts kwam ter plaatse om het paard te helpen.

Bij het incident waren twee paarden betrokken. Eén van de paarden bleef ongedeerd en stond lekker te grazen. De andere zat gewond op de brug en weigerde op te staan.

Onderzocht door dierenarts

De dierenarts en de brandweer wisten het paard uiteindelijk voorzichtig overeind te krijgen. Het dier is nagekeken en terug naar de stal gebracht.