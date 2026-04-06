Paard zakt met been door brug in Bergschenhoek

Dieren
Vandaag, 16:35
In het Zuid-Hollandse plaatsje Bergschenhoek is maandag een paard met zijn been door een brug gezakt. Het dier raakte gewond en wilde niet meer opstaan. Zowel de brandweer als de dierenarts kwam ter plaatse om het paard te helpen.
Bij het incident waren twee paarden betrokken. Eén van de paarden bleef ongedeerd en stond lekker te grazen. De andere zat gewond op de brug en weigerde op te staan.
De dierenarts en de brandweer wisten het paard uiteindelijk voorzichtig overeind te krijgen. Het dier is nagekeken en terug naar de stal gebracht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.