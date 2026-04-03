Gruwelijke zaak Clinge: mishandelde en overleden ezel zou ook zijn misbruikt

De verdachte van de schokkende mishandeling van de ezel Jolien in het Zeeuwse Clinge zou het dier ook seksueel hebben misbruikt. De ezel overleed vorig jaar zomer aan de gevolgen van het geweld.

Wat gaat er om in het hoofd van een dierenbeul? En waar kan dierenmishandeling mogelijk toe leiden? Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt het in bovenstaande video uit.

Vrijdag diende de eerste pro-formazitting in de rechtbank in Middelburg. Uit de tenlastelegging blijkt dat de verdachte het dier op 18 juli 2025 ernstig pijn en letsel zou hebben toegebracht. De ezel werd vastgebonden aan een hek, waarna de verdachte zich aan het dier zou hebben vergrepen.

Ezel overleden

Het incident gebeurde op een kinderboerderij bij zorginstelling Tragel in Clinge, in de gemeente Hulst. De ezel overleed later aan de verwondingen. De man uit België werd een half jaar na de gebeurtenis aangehouden.

De man wordt naast dierenmishandeling ook verdacht van het doden van het dier en het verrichten van seksuele handelingen.

Ontkenning

De verdachte ontkende vrijdag in de rechtbank dat hij het dier ook seksueel heeft misbruikt, meldt Omroep Zeeland. "Niet waar, niet waar", zei hij driftig. Ook liet hij weten dat zijn moeder "alles gaat betalen".

De zaak gaat eind juni verder. De man wordt mogelijk geplaatst in het Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek, aldus de omroep.