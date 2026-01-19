Man (47) opgepakt voor dodelijke mishandeling ezel op Zeeuwse kinderboerderij

Een 47-jarige man uit België is opgepakt in verband met de dodelijke dierenmishandeling van een ezel op een kinderboerderij in het Zeeuwse Clinge vorig jaar juli, meldt de politie maandag.

De man werd op 29 december al opgepakt. De politie deelt het nieuws nu pas, omdat het even duurde voordat de eigenaar van de ezel op de hoogte kon worden gesteld. De verdachte zit nog altijd vast.

Clinge ligt in de gemeente Hulst.

