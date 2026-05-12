Vogelpark Avifauna zoekt met spoed verdwenen groenvleugelara

Bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is maandag een groenvleugelara verdwenen. De vogel kwam na de laatste vogeldemonstratie van de dag niet terug naar het park, meldt het park op sociale media.

Volgens het vogelpark maakt de ara wel vaker een extra rondje buiten het park, maar normaal gesproken keert hij voor de avond terug. Dat is deze keer niet gebeurd. Medewerkers hebben nog niets van de vogel gehoord of gezien.

Oproep

Avifauna roept mensen op om uit te kijken naar de opvallende rood-groene papegaai. Wie de groenvleugelara ziet of hoort, wordt gevraagd contact op te nemen met het vogelpark