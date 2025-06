ZIEN: Zwijnen zoeken verkoeling tijdens zomerse dagen in Otterlo

Zwijnen in Otterlo probeerden dit weekend het hoofd koel te houden. Met hun jonkies, ook wel frislingen genoemd, zochten ze zaterdag verkoeling in een plas in het bos. Natuurfotograaf Marco de Jong was op dat moment vogels aan het spotten in een observatiehut en zag het moment vlak voor zich gebeuren.

De Jong was zaterdag vogels aan het spotten toen hij vanuit zijn rechterhoek de tientallen dieren naar de plas zag lopen. “Ze hadden het echt warm, dat merkte je aan alles", zegt hij tegen Hart van Nederland. Niet veel later plonsden de zwijnen het water in voor een verfrissend bad, zoals je op bovenstaande video ziet.

Warm weer blijft aanhouden

Het was een warm weekend. Volgens weerman Robert de Vries blijven deze temperaturen voorlopig nog even zo. Maandag is het al 23 graden, dinsdag stijgt het kwik naar 25 graden en in het binnenland zelfs richting de 28 graden. Vrijdag kan het gemiddeld 27 graden worden, en mogelijk wordt het volgend weekend weer tropisch met 30 graden.