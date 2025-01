Waarom kattenvideo’s (zelfs 75 minuten achter elkaar) ons blijven betoveren

Dit weekend draait in bioscopen door heel Nederland CatVideoFest, een compilatie van 75 minuten vol hilarische, schattige en indrukwekkende kattenfilmpjes. Het evenement, dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten, is een wereldwijde hit. Een deel van de opbrengst gaat naar dierenwelzijnsorganisaties.

Kattenfilmpjes blijven onverminderd populair, en dat is niet zonder reden. Volgens Nienke Endenburg, universitair hoofddocent aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, raken mensen ontroerd door dierenfilmpjes omdat ze veel emoties oproepen. "Dierenfilmpjes, van welke soort dan ook, doen het altijd goed omdat ze grappig en ontwapenend zijn. Mensen herkennen zichzelf of hun eigen huisdier erin."

De video's zorgen bij mensen ook voor ontspanning en stressvermindering. Hart van Nederland ging langs bij kattencafé Coffee Cat in Almere en vroeg mensen of ze dit herkenden. Bekijk hun antwoorden in bovenstaande video.

Endenburg legt ook uit dat bepaalde uiterlijke kenmerken van dieren, zoals korte pootjes, ronde vormen en unieke trekjes, ons extra aanspreken. "Vooral die schattige kenmerken maken dieren aantrekkelijk, maar dat heeft ook een keerzijde. Katten met hele korte neuzen of gevouwen oren hebben eigenlijk gewoon een genetische afwijking. Mensen vinden ze vaak schattig, maar niet iedereen weet dat die schattige kenmerken ook leiden tot gezondheidsproblemen zoals ademhalings- of gewrichtsklachten."

Angst en ergernis

Het kijken naar kattenfilmpjes heeft volgens onderzoek niet alleen een vermakelijk effect, maar kan ook bijdragen aan het welzijn van de kijker. Mensen ervaren minder negatieve emoties, zoals angst of ergernis, en voelen zich energieker na het kijken.

Tickets voor CatVideoFest kosten 14 euro, waarvan een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.