ZIEN: schattig zeehondje rust uit op boot Drimmelen

Een guitig aanzicht in het Brabantse Drimmelen: zondagmiddag is daar een zeehondje gespot in de oude jachthaven. Het dier lag lekker te luieren op een boot. Veel inwoners kwamen een kijkje én de nodige foto's nemen. "Ik vind het heel bijzonder, daarom stop ik ook even om een fotootje te maken," zegt een omstander.

Een voorbijganger, die zelfs van de fiets gestapt is om een kiekje te maken, kijkt zijn ogen uit. "Ik heb er hier nog nooit eentje gezien. Nog nooit", zegt de man vrolijk. Ondertussen neemt het dier het ervan, want het plonst lekker rond in het water en terug op de boot.

Ver van huis

Normaal gesproken komen zeehonden in ons land vooral voor op de Waddenzee en in de Oosterschelde. Nederland kent twee soorten: de grijze en de gewone zeehond. Vermoedelijk gaat het in Drimmelen om de laatstgenoemde. Gezien de ligging van de Brabantse plaats vlakbij de Biesbosch, is het dier behoorlijk ver van huis. Toch is het niet onmogelijk dat het via enkele omwegen het gebied heeft bereikt, al komt het niet vaak voor.

Maar wat kun je het beste doen als je zelf een zeehond tegenkomt, zeker als het om een jonkie gaat? Natuurmonumenten heeft op zijn site het antwoord: laat ze vooral met rust. Er op een afstandje van genieten, zoals de omstanders in Drimmelen deden, is prima. Kom echter niet te dichtbij en houd een eventueel meegenomen hond aangelijnd.