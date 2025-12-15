Volg Hart van Nederland
ZIEN: Beekse Bergen verwelkomt twee cheetawelpen in het safaripark

Dieren

Vandaag, 13:44

Goed nieuws vanuit Hilvarenbeek: in Safaripark Beekse Bergen zijn op 20 november twee cheetawelpjes geboren. Broer en zus maken het goed. De geboorte van deze twee beestjes is belangrijk. Het gaat namelijk om een bedreigde diersoort. De komende weken zijn ze nog niet te zien voor publiek. Ze verblijven nog even achter de schermen.

Deze broer en zus zijn niet de enige cheetawelpjes die dit jaar in Beekse Bergen zijn geboren. Zo verwelkomde het dierenpark deze zomer drie cheetajongen en in mei zelfs vijf. "Als coördinator van het Europese managementprogramma doen we er alles aan om voor een genetisch diverse reservepopulatie in dierentuinen te zorgen", plaatst het safaripark op Facebook.

Door Redactie Hart van Nederland

