ZIEN: Voor het eerst een glimp van het eerste in Nederland geboren koalajong

Dieren

Vandaag, 19:36

Het was een uniek moment deze zomer. Voor het eerst ooit werd er in Nederland een koala geboren. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn ze supertrots, zeker nu er voor het eerst een glimp van de babykoala is opgevangen.

De babykoala, ook wel een joey genoemd, is nu zo'n vjif maanden oud, maar zit dus nog in de buidel. Een koala bevalt na een draagtijd van slechts 35 dagen. Het minuscule jong kruipt daarna zelfstandig naar de buidel en groeit daar verder, vastgeklampt aan een tepel. Inmiddels is te zien dat de buidel ronder is geworden en af en toe iets beweegt en sinds kort steekt er dus ook af en toe iets uit de buidel. Naar verwachting steekt het kleintje pas eind dit jaar voor het eerst zijn kop boven de buidel uit.

Het park is trots op deze geboorte, want het betekent een mijlpaal voor het behoud van de bedreigde koala. Hoofd Dierverzorging Marijn Poldermans zegt: "De geboorte van deze jonge koala is een mooie mijlpaal voor ons team en een belangrijke stap voor het behoud van deze bijzondere soort." De koala staat wereldwijd onder druk, mede door bosbranden en overstromingen in Australië.

Door Redactie Hart van Nederland

