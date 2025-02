ZIEN: dieren in dik pak sneeuw in Leeuwarden

In het noordoosten van het land is wel 5 tot 20 centimeter sneeuw gevallen. Een wit landschap daar is het gevolg. In Leeuwarden heeft videocorrespondent Jaring Rispens mooie beelden gemaakt van dieren in de sneeuw.

In bovenstaande video is te zien hoe de Schotse Hooglanders in het bos genieten van de kou.

De rest van de dag en nacht blijft er nog sneeuw vallen in het noordoosten. Omdat de temperatuur rond het vriespunt blijft, smelt de sneeuw niet. Dus de dieren kunnen ook donderdag weer in de sneeuw spelen.