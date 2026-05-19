Kat Joep gered uit ondergrondse glasbak in Middelburg

Dieren

Gisteren, 23:04

Een kat in Zeeland is maandagavond uit een zeer benarde situatie gered. Het dier was in een ondergrondse glasbak in Middelburg terechtgekomen en kon daar zelf niet meer uit klimmen. Nadat iemand de kat had horen miauwen, schoot Stichting Dierenwelzijn Zeeland te hulp.

De glascontainer was nog niet zo lang geleden geleegd, maar toch lag er alweer een flinke laag glasscherven in, schrijft Stichting Dierenwelzijn Zeeland op Facebook. "De kat had overduidelijk pijn omdat hij op glasscherven stond."

Medewerkers van de gemeente maakten een luik aan de zijkant van de glasbak open, maar de smalle ruimte was te klein om iemand naar beneden te laten afdalen. Uiteindelijk lukte het medewerkers van Stichting Dierenwelzijn Zeeland om de kat via een lange stok omhoog te laten klimmen. "Het eerste wat hij deed, was kopjes geven aan zijn redders."

Een buurvrouw herkende kat Joep van een aantal huizen verderop en belde de eigenaresse uit bed. Zij was Joep al twee dagen kwijt. De pootjes van het dier bloedden en er zaten kleine sneetjes in zijn voetzooltjes, maar hij was dolblij om weer thuis te zijn. "Hij liep meteen naar zijn voederbakje."

Hoe de kat in de glasbak terecht is gekomen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

