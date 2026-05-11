'Diep triest': twee verwaarloosde katten achtergelaten in reismandjes

Dieren

Vandaag, 22:27

Dierenasiel De Elkie in Tholen heeft op sociale media geschokt gereageerd op het dumpen van twee katten. De dieren werden achtergelaten onder een windmolen, terwijl ze nog in hun reismandjes zaten.

Een oplettende voorbijganger zag iemand zich verdacht gedragen met de mandjes en keek later nog eens in de spiegel. Toen bleek dat de katten waren achtergelaten met de deurtjes open, draaide de voorbijganger direct om.

Volgens het asiel werden de dieren helemaal in paniek aangetroffen, maar konden ze gelukkig op tijd worden gered voordat ze weg zouden lopen.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) ziet een toename van meldingen over verwaarloosde honden en katten, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Katten waren er slecht aan toe

De katten blijken er slecht aan toe. Ze hebben flinke klitten en verviltingen tot op de huid. Medewerkers van het asiel zijn inmiddels begonnen met het wegscheren van delen van de vacht om de dieren verlichting te geven.

"Gelukkig zijn ze bij ons binnen en krijgen ze alle zorg die ze nodig hebben", schrijft De Elkie op Facebook.

Door Redactie Hart van Nederland

