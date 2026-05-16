Kat Jackie houdt brandweer flink bezig tijdens reddingsactie Ermelo

Aan de Wielewaal in Ermelo heeft de brandweer zaterdagmiddag alles uit de kast moeten halen om kat Jackie van het dak te krijgen. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het dier was zelf omhoog geklommen, maar durfde niet meer naar beneden.

Met een hoogwerker probeerden brandweerlieden Jackie te bereiken, maar dat ging niet zonder moeite. Toen de hoogwerker dichtbij kwam, kroop de kat eerst weg onder zonnepanelen. Even later sprong Jackie zelfs op het dak van een naastgelegen huizenblok.

De brandweer verplaatste daarop de voertuigen en begon opnieuw aan de reddingsactie. Om te voorkomen dat Jackie weer zou ontsnappen, hielden brandweerlieden aan één kant een brandslang klaar.

Vangstok

Op een bepaald moment leek het er zelfs op dat de kat van het dak zou vallen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om Jackie met een speciale vangstok veilig te pakken. Na ongeveer 45 minuten stond de kat weer ongedeerd op de grond.