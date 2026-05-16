Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kat Jackie houdt brandweer flink bezig tijdens reddingsactie Ermelo

Dieren

Vandaag, 20:16

Link gekopieerd

Aan de Wielewaal in Ermelo heeft de brandweer zaterdagmiddag alles uit de kast moeten halen om kat Jackie van het dak te krijgen. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het dier was zelf omhoog geklommen, maar durfde niet meer naar beneden.

Met een hoogwerker probeerden brandweerlieden Jackie te bereiken, maar dat ging niet zonder moeite. Toen de hoogwerker dichtbij kwam, kroop de kat eerst weg onder zonnepanelen. Even later sprong Jackie zelfs op het dak van een naastgelegen huizenblok.

De brandweer verplaatste daarop de voertuigen en begon opnieuw aan de reddingsactie. Om te voorkomen dat Jackie weer zou ontsnappen, hielden brandweerlieden aan één kant een brandslang klaar.

Vangstok

Op een bepaald moment leek het er zelfs op dat de kat van het dak zou vallen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om Jackie met een speciale vangstok veilig te pakken. Na ongeveer 45 minuten stond de kat weer ongedeerd op de grond.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.