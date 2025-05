Wolven eten vooral wild blijkt uit onderzoek: schapen nauwelijks op het menu

Wolven in Nederland hebben een voorkeur voor wilde prooien. Uit onderzoek blijkt dat hun menu vooral bestaat uit wilde zwijnen, reeën en edelherten. Schapen en ander vee worden steeds vaker aangevallen maar slechts af en toe gegeten.

Wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Antwerpen, de Zoogdiervereniging en Stichting Leo onderzochten 735 keutels van wolven. In deze uitwerpselen zochten ze naar haren, botjes en DNA-sporen van prooidieren.

Wolven slaan dus ook toe bij schapen, tot ergernis van boeren. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe een boer tot twee keer toe getroffen is door de wolf.

Wilde zwijnen

Op de Veluwe troffen ze in ruim 60 procent van de keutels resten van wilde zwijnen aan. Ook reeën en edelherten bleken daar veel gegeten te worden. In totaal bestaat 96 procent van het Veluwse wolvendieet uit wilde hoefdieren.

In Drenthe is het aanbod aan wild kleiner. Daar vonden de onderzoekers vooral resten van reeën. Daarnaast aten de wolven relatief vaak runderen die vrij rondlopen in natuurgebieden, zoals Galloway-runderen. Het is onduidelijk of de wolven deze runderen zelf doden of dat ze van karkassen eten.

Sporen van schapen werden aangetroffen in 10 procent van de Drentse en 5 procent van de Veluwse keutels. "Dat is een beperkt aandeel vergeleken met reeën en runderen", zeggen de onderzoekers.

Procentuele verdeling van prooidieren, gebaseerd op de analyse van 427 wolvenkeutels uit 2023:

Schapen kwetsbaar

Toch waarschuwen biologen dat schapen kwetsbaar zijn. Ze herkennen wolven niet als gevaar en reageren onvoldoende, omdat ze gewend zijn aan honden. Bovendien kunnen ze in het Nederlandse landschap nergens naartoe vluchten. Wolven doden soms ook meer dieren dan ze nodig hebben. Het ontbreken van schapenresten in keutels betekent dus niet dat er geen aanvallen zijn geweest.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Een ander risico is eenzijdige voeding. Als reeën in Drenthe schaars worden, kunnen wolven sneller overstappen op schapen. Op de Veluwe zijn er meer alternatieven.

Het dieet van wolven verandert bovendien met de seizoenen. In de lente jagen ze vooral op jonge zwijnen en hertenkalfjes. Volgens de onderzoekers zijn wolven "opportunisten met een groot aanpassingsvermogen".

ANP