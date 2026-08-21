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Politie vindt witte koningspython in portiek: 'Ben jij je slang kwijt?'

Politie vindt witte koningspython in portiek: 'Ben jij je slang kwijt?'

Dieren

Vandaag, 12:37

In een portiek aan de Pasteursingel in Rotterdam-West is vrijdagochtend een witte koningspython gevonden. Agenten van bureau Delfshaven zetten een foto van het dier op Instagram: "Ben jij een slang kwijt? Kom dan even langs Bureau Marconiplein."

De slang werd gevangen en meegenomen in een koker waarin agenten normaal gesproken in beslag genomen messen meenemen. Het dier verbleef vervolgens even op het politiebureau en kreeg zelfs de naam Freddy.

Politie Delfshaven

Politie Delfshaven

Freddy kon natuurlijk niet oneindig blijven. De politie gaf daarom aan dat de python vandaag opgehaald zou worden door de Dierenambulance. Maar voordat het zover was, meldde het baasje zich al.

Geen Freddy maar Fuego

"Freddy blijkt een meisje te zijn en heet Fuego. Ze wordt vandaag nog herenigd met haar baasje", schrijft de politie op Instagram.

De koningspython is een niet-giftige wurgslang die een tot twee meter lang wordt. De slangensoort staat bekend om zijn rustige en vriendelijke karakter.

Door Redactie Hart van Nederland

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