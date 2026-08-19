OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrouw krijgt schrik van haar leven: python tussen kleding

Vrouw krijgt schrik van haar leven: python tussen kleding

Dieren

Vandaag, 07:03

Een vrouw in Blerick (Limburg) is dinsdag flink geschrokken toen ze plotseling een slang tussen de kleding in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier dook vervolgens een kledingkast in en verstopte zich daar. De politie werd ingeschakeld om op slangenjacht te gaan.

Agenten namen een kijkje in de kast en troffen de slang daar inderdaad aan, schrijft Dierenpolitie BT Venlo-Beesel op Facebook. Lang hoefden ze niet naar de eigenaar te zoeken: de buurvrouw meldde zich en vertelde dat het dier van haar was.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Ontsnapt uit terrarium

De slang bleek uit het terrarium van de buurvrouw te zijn ontsnapt en was vervolgens op verkenning gegaan. Hoe het dier precies bij de buren in de slaapkamer terechtkwam, is niet duidelijk.

De eigenaresse heeft de python uiteindelijk zelf uit de kledingkast gehaald. Ze gaat onderzoeken hoe het dier kon ontsnappen en wil ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt.

Jonge netpython

Het ging om een jonge netpython die volgens de politie ongevaarlijk was. Dat betekent niet dat de slang klein blijft. Volgens de politie kan een volwassen netpython een lengte van 4 tot zelfs meer dan 6 meter bereiken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Slang van 1,5 meter aangetroffen bij kringloopwinkel in Arnhem
Slang van 1,5 meter aangetroffen bij kringloopwinkel in Arnhem
'Man vindt koningspython in tweedehands bank in Borne'
'Man vindt koningspython in tweedehands bank in Borne'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.