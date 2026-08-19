Vrouw krijgt schrik van haar leven: python tussen kleding

Een vrouw in Blerick (Limburg) is dinsdag flink geschrokken toen ze plotseling een slang tussen de kleding in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier dook vervolgens een kledingkast in en verstopte zich daar. De politie werd ingeschakeld om op slangenjacht te gaan.

Agenten namen een kijkje in de kast en troffen de slang daar inderdaad aan, schrijft Dierenpolitie BT Venlo-Beesel op Facebook. Lang hoefden ze niet naar de eigenaar te zoeken: de buurvrouw meldde zich en vertelde dat het dier van haar was.

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Ontsnapt uit terrarium

De slang bleek uit het terrarium van de buurvrouw te zijn ontsnapt en was vervolgens op verkenning gegaan. Hoe het dier precies bij de buren in de slaapkamer terechtkwam, is niet duidelijk.

De eigenaresse heeft de python uiteindelijk zelf uit de kledingkast gehaald. Ze gaat onderzoeken hoe het dier kon ontsnappen en wil ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt.

Jonge netpython

Het ging om een jonge netpython die volgens de politie ongevaarlijk was. Dat betekent niet dat de slang klein blijft. Volgens de politie kan een volwassen netpython een lengte van 4 tot zelfs meer dan 6 meter bereiken.