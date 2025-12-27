Volg Hart van Nederland
'Veel scholen en zorg te dicht bij geitenboerderijen, zorgen om gezondheid'

Meer dan de helft van de geitenhouderijen in Nederland ligt te dicht bij basisscholen, kinderopvanglocaties en plekken waar kwetsbare mensen zorg krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad (FD). Die korte afstand kan zorgen voor gezondheidsproblemen bij mensen die daar wonen, werken of naar school gaan. De Gezondheidsraad waarschuwde daar eerder deze maand al voor in een advies.

Volgens de Gezondheidsraad is het voor niemand goed om langere tijd binnen 1 kilometer van een geitenhouderij te wonen. Op die afstand neemt de kans op gezondheidsklachten toe, met name op longproblemen.

Vooral Noord-Brabant

Het FD onderzocht dat erbij 60 procent van de boerenbedrijven met geiten een kinderopvang of school in de buurt ligt. Dat gebeurt het vaakst in Noord-Brabant. Bij 20 procent van de geitenhouderijen ligt zo'n plek zelfs op minder dan 500 meter afstand.

In totaal gaat het om bijna zeshonderd kinderopvangcentra, verzorgingstehuizen en andere kwetsbare organisaties die binnen een straal van 1 kilometer van een geitenhouderij liggen. Op die afstand is de kans op een longontsteking 19 procent hoger. Wie binnen een halve kilometer woont of verblijft, loopt zelfs 73 procent meer risico.

'Zorgwekkend'

De verhoogde risico's worden waarschijnlijk veroorzaakt door kleine stofdeeltjes die via de dieren in de lucht terechtkomen. De Gezondheidsraad baseert zich op onderzoek van het RIVM over een periode van 10 jaar.

Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie aan het Erasmus MC, noemt de uitkomsten "zorgwekkend". "Dit zijn grote aantallen gevoelige bestemmingen die dicht op een geitenhouderij zitten."

Door Redactie Hart van Nederland

