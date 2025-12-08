Q-koorts-patiënten willen actie na rapport geitensector: 'Nul vertrouwen in politiek'

Wie naast een geitenstal woont, loopt een groot gezondheidsrisico. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Gezondheidsraad. Omwonenden hebben 70 procent meer kans op longontsteking dan mensen die verder weg wonen. De raad adviseert het kabinet om maatregelen te nemen, maar slachtoffers vrezen dat er opnieuw niets gebeurt.

Voor Caroline van Kessel, voorzitter van patiëntenorganisatie Q-uestion, voelt het rapport als een herhaling van zetten. “Het is weer erkenning, maar handelen blijft uit. Ook in het licht van de formatie verwacht ik weinig. Het CDA stond aan de wieg van de Q-koortscrisis..." verzucht ze. Zelf raakte ze ook besmet. Volgens haar is het frustrerend dat de wetenschap keer op keer bevestigt wat slachtoffers al jaren roepen, zonder dat er concrete stappen volgen.

Rianne van Geel sluit zich aan bij het verhaal van Caroline. Zelf raakte Rianne in 2009 al besmet met Q-koorts en de ziekte beheerst haar leven nog steeds. Ze kampt dagelijks met hardnekkige gezondheidsproblemen en ook haar gezin draagt de gevolgen daarvan mee. “We hopen dat er niet nog meer mensen ziek worden,” zegt ze. “Maar ik heb nul vertrouwen in de politiek.”

Verdeeldheid

In politiek Den Haag zorgt de kwestie voor veel discussie en verdeeldheid. Demissionair minister Femke Wiersma (BBB) van Landbouw trapt op de rem, terwijl demissionair minister Bruijn (VVD) van Volksgezondheid juist vraagt om snelle actie. Ondertussen ligt de geitensector in veel provincies al stil uit angst voor gezondheidsrisico’s, maar landelijke oplossingen of aanpak blijven tot nu toe uit.

De Gezondheidsraad adviseert onder andere om minstens één kilometer afstand tussen stallen en huizen aan te houden en de uitstoot direct te verminderen. Het is voor de patiënten en slachtoffers opnieuw afwachten of deze aanbevelingen en maatregelen doorgevoerd worden.