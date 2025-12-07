Nieuw rapport: veel meer kans op longontsteking voor buren geitenboeren

Mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen, hebben 73 procent meer kans op een longontsteking dan andere Nederlanders, meldt de NOS zondag op basis van een rapport. Woon je binnen een kilometer van een geitenhouderij, dan heb je 19 procent meer kans op een longontsteking.

Eind 2018 zetten honderden inwoners van het Gelderse Gendt hun handtekening gezet onder een petitie tegen een geitenhouderij in het dorp. Volgens de inwoners kregen zij niet alleen last van stankoverlast, maar ook van longontstekingen:

2:00 Petitie tegen geitenhouderij Gendt: 'Wij krijgen er longontsteking van'

De conclusies komen van onderzoek van de Gezondheidsraad in opdracht van het kabinet, waar de NOS al inzage in heeft. Het rapport wordt dinsdag gepresenteerd. Eerder trok het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) al soortgelijke conclusies. Maar door onenigheid in het kabinet werd besloten tot nog een onderzoek.

Uitstoot geitenhouderijen

Ook de Gezondheidsraad zegt nu tegen de politiek dat omwonenden beschermd moeten worden tegen de uitstoot van geitenhouderijen. Gemiddeld krijgen jaarlijks 841 mensen die binnen een kilometer van een geitenstal wonen longontsteking Het grootste risico lopen jonge kinderen, ouderen en mensen met onderliggend lijden.