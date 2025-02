RIVM: Meer zieken en doden door longziekte bij omwonenden van geitenhouderij

Jaarlijks sterven er naar schatting twintig tot honderd mensen extra aan longontstekingen die zij oplopen, doordat zij vlak bij geitenhouderijen wonen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, op basis van onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hiernaar deed.

Eind 2018 hebben honderden inwoners van het Gelderse Gendt hun handtekening gezet onder een petitie tegen een geitenhouderij in het dorp. Volgens de inwoners kregen zij niet alleen last van stankoverlast, maar ook van longontstekingen. In de bovenstaande video doen ze hun verhaal.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid komen er jaarlijks 1200 tot 6600 extra gevallen van longontsteking voor onder mensen die binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij wonen. Binnen die straal wonen volgens het ministerie ongeveer 1,5 miljoen mensen. Hoe dichterbij iemand woont, hoe groter de kans dat diegene ziek wordt. Eerder werd er al een verband gevonden tussen longontstekingen en geitenboerderijen. Dat verband is nu "aantoonbaar en consistent" vastgesteld, aldus het ministerie.

Op de site van het RIVM geven ze tips hoe je kan voorkomen dat je ziek wordt.

Mogelijke oorzaken onbekend

Waarom juist geitenboerderijen zo'n verhoogd risico geven, is nog niet helemaal duidelijk. Het RIVM vermoedt dat dit te maken heeft met bacteriën in de stallucht. Op de boerderijen werden meer dan dertig bacteriesoorten aangetroffen die longontstekingen kunnen veroorzaken. Deze bevinden zich vooral in het mengsel van mest en stro waarop de dieren lopen.

De ministers Fleur Agema (Volksgezondheid) en Femke Wiersma (Landbouw) hebben de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Zij willen weten of bepaalde groepen omwonenden extra risico lopen en of de geitenhouderijen een groter gevaar vormen dan andere bronnen van luchtvervuiling. Ook wordt onderzocht of maatregelen genomen kunnen worden om de hoeveelheid ziekteverwekkers in de lucht te verminderen.

De Tweede Kamer buigt zich deze week over de kwestie. Het onderzoek van het RIVM zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de discussie over de impact van de geitenhouderijen op de volksgezondheid.

Hart van Nederland / ANP