Tientallen gevallen van chronische Q-koorts ontdekt bij onderzoek

Een regionale screening heeft uitgewezen dat 55 mensen nog steeds last hebben van Q-koorts, een infectie die ze zo’n vijftien jaar geleden opliepen tijdens een grote uitbraak. Veel van hen kampen met chronische klachten, soms zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Organisatie Q-support, die zich inzet voor patiënten, pleit voor betere opsporing en onderzoek. “Het tijdig herkennen van chronische Q-koorts kan ernstige complicaties en zelfs overlijden voorkomen,” aldus de organisatie.

In de bovenstaande video vertelt Q-koortspatiënt Ales van den Akker dat niemand echt verantwoordelijk gehouden kan worden voor de ziekte, wel vindt hij dat er nalatig gehandeld is door de overheid. "Er is niet ingegrepen."

Nederland werd tussen 2007 en 2010 getroffen door de grootste Q-koortsuitbraak wereldwijd. Tienduizenden mensen raakten besmet, vooral in de buurt van geitenhouderijen. De infectie veroorzaakte bij velen griepachtige symptomen zoals hoge koorts, hoofdpijn en longontstekingen. De gevolgen op lange termijn zijn echter ernstiger: ontstekingen aan bloedvaten en hartkleppen sluipen er langzaam in en worden vaak pas laat herkend.

Op dit moment is bij zo’n zeshonderd Nederlanders officieel vastgesteld dat ze chronische Q-koorts hebben. Maar volgens Q-support lopen er mogelijk tussen de 400 en 1600 mensen rond die niet weten dat ze de infectie hebben opgelopen en kampen met verborgen gezondheidsproblemen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Lage opkomst bevolkingsonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het aantal ongediagnosticeerde patiënten, voerde Q-support een regionaal bevolkingsonderzoek uit in gebieden die destijds het hardst getroffen werden: Noord-Brabant, Limburg, delen van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Twente. De opkomst was echter teleurstellend laag. Slechts de helft van de huisartsenpraktijken werkte mee, en van de patiënten die werden uitgenodigd, ging minder dan de helft daadwerkelijk op de uitnodiging in.

Volgens Q-support ligt de lage opkomst deels aan tijdgebrek bij huisartsen, maar ook aan een gebrek aan kennis over Q-koorts. Hierdoor krijgen veel mensen niet de diagnose die ze nodig hebben. De organisatie dringt er bij de overheid op aan om meer aandacht te besteden aan opsporing en behandeling, zodat slachtoffers niet langer onbewust met deze slopende ziekte blijven rondlopen.

ANP