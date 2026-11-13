Schutter die wolf Bram doodschoot, wordt niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de persoon die op 1 december vorig jaar wolf GW3237m, bijgenaamd Bram, doodschoot op de Utrechtse Heuvelrug. Dat bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket na berichtgeving door RTV Utrecht.

Animal Rights en de Werkgroep Wolf Leusden hadden aangifte gedaan tegen de schutter. Ze stelden dat het afschieten illegaal was, omdat dit uren later gebeurde dan volgens de vergunning was toegestaan.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de schutter terecht de keuze gemaakt om de wolf buiten de toegestane tijd te doden. "Dit vanwege de maatschappelijke druk, ingegeven door de wens om nieuwe incidenten te voorkomen en het verstrijken van vier maanden zonder succesvolle pogingen om de wolf af te schieten."

Bezoekers van Naturalis in Leiden konden live meekijken hoe wolf Bram werd geprepareerd. In de bovenstaande video kun je zien waarom dierenactivisten van Animal Rebellion vonden dat het museum van zijn dood een sensatie maakte.

Vrije interpretatie

Animal Rights laat weten het teleurstellend te vinden dat het OM de schutter niet vervolgt. "Het schept het precedent dat de voorschriften in afgegeven vergunningen niet nageleefd hoeven te worden, maar vrij kunnen worden geïnterpreteerd."

De provincie Utrecht had in de zomer van 2025 een afschotvergunning voor Bram verleend, omdat het dier bij ernstige incidenten op de Utrechtse Heuvelrug betrokken was geweest. De wolf werd op 1 december om 23.10 uur doodgeschoten. Volgens de vergunning mocht dat alleen tot 17.33 uur, één uur na zonsondergang.

De Omgevingsdienst Utrecht had als toezichthouder namens de provincie de kwestie eerder al beoordeeld. Daaruit kwam volgens de provincie naar voren dat er sprake was van een lichte overtreding.