Zeldzame tijgerdrieling geboren in Ouwehands Dierenpark

Beschuit met muisjes in Ouwehands Dierenpark: op 10 juni zijn er drie Amoertijgers geboren. Moeder en welpen maken het goed. De komende tijd verblijven ze nog in het kraamhol achter de schermen, maar de dierentuin deelt alvast de eerste beelden van de tijgerdrieling.

De tijgervrouw is sinds mei 2023 in het dierenpark in Rhenen. De verzorgers hadden de hoop dat zij met de Amoertijgerman voor nageslacht zou zorgen. Of dat zou lukken, bleef lang spannend. Na de paring duurde het 110 dagen tot de drieling ter wereld kwam. Voor de tijgervrouw is het haar eerste nestje.

Voor Ouwehands Dierenpark is de geboorte extra bijzonder: in 2006 werden er voor het laatst tijgerwelpen geboren.

Bedreigde diersoort

De Amoertijger is een bedreigde diersoort, onder meer door stroperij en verlies van leefgebied. Tijgerhuiden, botten en andere lichaamsdelen zijn nog steeds zeer gewild voor traditionele medicijnen. In het wild leven nog slechts een paar honderd Amoertijgers, ook wel Siberische tijgers genoemd. Dierenparken wereldwijd werken samen om deze zeldzame tijgersoort te behouden.