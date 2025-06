Vier konijnen gedumpt in bos Baarn, politie probeert eigenaar te vinden

In een bos in de buurt van Baarn zijn afgelopen zondag vier konijnen aangetroffen. De dieren waren tam en zijn dus hoogstwaarschijnlijk gedumpt. De politie is op zoek naar de eigenaar.

Het dumpen van een (huis)dier wordt gezien als een vorm van dierenmishandeling en is daarom wettelijk verboden. Welke straf kun je ervoor krijgen? Dat zie je in bovenstaande uitlegvideo.

De konijnen zijn inmiddels opgevangen en lijken gezond te zijn, meldt RTV Utrecht.

De politie vraagt in een bericht op sociale media aandacht voor de dieren. Ook mensen die weten wie de eigenaar is, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie op 09008844.