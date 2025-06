Acht pups gedumpt in fietstunnel Almelo, twee vechten voor hun leven

Acht piepjonge hondjes zijn in de nacht van zaterdag op zondag achtergelaten in een fietstunnel aan de Maardijk, vlak bij het Heracles Stadion in Almelo. De pups zaten dicht op elkaar gepropt in een rieten mand, met niets meer dan een handdoek en wat brokjes. Vermoedelijk zijn de dieren gedumpt.

Ook kittens worden elk jaar weer massaal gedumpt, asielen en opvangcentra puilen uit. Ook in 2021 en dat zie je in de video bovenaan.

De dierenambulance was snel ter plaatse en bracht de hondjes naar het asiel, waar ze direct medische zorg kregen. Volgens medewerkers van het asiel gaat het vermoedelijk om Boomer/Shih Tzu-kruisingen, verdeeld over twee nestjes: vier pups van zo'n 7 à 8 weken oud en vier van ongeveer 4 à 5 weken.

Twee pups in zorgwekkende toestand

Twee hondjes zijn er slecht aan toe. Eén weegt slechts 350 gram en moet om de twee uur met de hand worden gevoed. Een andere pup heeft mogelijk een hernia en zal waarschijnlijk moeten worden geopereerd. Geen van de pups is gechipt en hun exacte leeftijd is nog onbekend. Wel is zeker dat ze dringend hun moeder nodig hebben.