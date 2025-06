Hond Bink achtergelaten in het donker: ‘Vastgebonden en compleet in stress’

In het Weizigtpark in Dordrecht is afgelopen nacht een hond gevonden. De Amerikaanse Stafford zat vastgebonden aan een boom toen een voorbijganger hem ontdekte. "Hij is geen gevaar, maar was wel in paniek", vertelt Mirjam Addiks, beheerder van Dierenzorgcentrum Louterbloemen, aan Hart van Nederland.

Helaas is Bink niet de enige hond die wordt gedumpt. In de video hierboven zie je het verhaal van Poppy en Teddy. De hondjes werden aan elkaar vastgebonden aangetroffen in een straat in Haarlem.

Iets voor 01.00 uur 's nachts kwam de melding binnen bij het dierenzorgcentrum. Toen de dierenambulance ter plaatse kwam, moest de politie worden ingeschakeld. De hond was zó gestrest dat het voor de medewerkers van de dierenambulance niet veilig was om hem zelf los te maken. "Het was donker, hij zat vastgebonden en was compleet in de stress, en dan komt er een vreemde op je af. Dan is een hond in de meeste gevallen niet goed benaderbaar", vertelt Addiks verder.

Hoelang de hond daar vastzat, is niet bekend. "Waarschijnlijk geen uren, want het was in een park. Maar het was wel donker, dus aan de andere kant kan je er ook makkelijk langs lopen."

Omgeving leren kennen

Na het lossnijden van de riem is het dier overgebracht naar Louterbloemen. "Hij vertrouwt de boel voor geen moer", vertelt Addiks. "Hij is erg afwachtend. We laten hem daarom nu ook eerst met rust zodat hij de omgeving kan leren kennen. Ook heeft hij een vaste verzorger waarmee hij een band kan opbouwen."

Toch zien ze al kleine stapjes vooruit. "In het park wilde hij geen snoepjes aannemen, maar langzamerhand accepteert hij ze nu wel." Volgens Addiks is dat een goed teken: “Als dieren veel stress hebben, nemen ze zelfs geen snoepjes aan. Als ze dat weer beginnen te doen, dan daalt de spanning."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zwerfdier

Over de hond is weinig bekend. Hij is niet gechipt en ook niet gecastreerd. "Onze schatting is dat hij maximaal 1,5 tot 2,5 jaar oud is." Omdat er geen naam of telefoonnummer van een eigenaar is, valt de hond nu onder de noemer ‘zwerfdier’. "Als de eigenaar zich niet meldt, krijgen wij het eigendom van de hond", aldus Addiks. Wel heeft de viervoeter voor nu een tijdelijke naam gekregen: Bink.

De zomermaanden juni, juli en augustus – en ook januari – zijn volgens het dierenzorgcentrum de piekmaanden waarin veel honden, katten, maar ook konijnen en hamsters worden achtergelaten.